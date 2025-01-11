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Бундесвер створює дивізію тероборони на випадок війни

11 січня 2025, 20:19
Бундесвер створює дивізію тероборони на випадок війни
Фото: politico.eu
Головним завданням тероборони буде охорона ключових об'єктів інфраструктури і військових вузлів.

В Бундесвері створять ще одну структуру - дивізію територіальної оборони. 

Про це інформує німецький таблоїд Bild

В німецькому оборонному віддомстві оголосили, що дивізія тероборони "складатиметься з резервістів і діючих військових і підпорядковуватиметься єдиному командуванню". 

Нова структура буде створена за вказівкою міністра оборони Бориса Пісторіуса, який наполягав на посиленні оборонних можливостей країни на тлі нови загроз. 

Завданням тероборони буде охорона ключових об'єктів інфраструктури та військових вузлів на території країни в разі кризи або збройного конфлікту.

"Сили територіальної оборони призначені для використання в рамках захисних і охоронних заходів, а також для охорони об'єктів, тобто на випадок сценаріїв оборони країни", - заявили в бундесвері.

Ще влітку ми писали, що Бундесвер і НАТО готуються до нападу путіна.

 

Німеччинатероборонабундесвер

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