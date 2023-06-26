Бунт "Вагнера" оголює тріщини у військовій могутності москви – Боррель

За словами Борреля, російська політична система "демонструє слабкість".

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що бунт ватажка ПВК Вагнера Євгенія Пригожина у росії свідчить "про тріщини у військовій силі москви", до чого призвела розв’язана проти України повномасштабна війна.

Про це він сказав у Люксембурзі перед зустріччю з міністрами закордонних справ країн ЄС у понеділок, 26 червня, повідомляє Reuters.

За словами Борреля, російська політична система "демонструє слабкість". Він наголосив: зараз саме та мить, коли Євросоюз повинен продовжувати підтримувати Україну більше, ніж будь-коли раніше.

"Не дуже добре бачити, що така ядерна держава, як росія, може перейти у фазу політичної нестабільності. "Монстр, якого путін створив в особі Вагнера, кусає його зараз, монстр діє проти свого творця", — сказав Боррель.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували невдалий похід "вагнерівців" на москву та подальшу долю їхнього ватажка Євгенія Прігожина.