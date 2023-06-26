ISW назвав причини припинення заколоту "Вагнера"

Нові подробиці про склад підрозділів "Вагнера", які наближалися до москви 24 червня, свідчать про те, що Прігожин, швидше за все, не зміг би вести активні бойові дії у столиці.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували невдалий похід "вагнерівців" на москву та подальшу долю їхнього ватажка Євгенія Прігожина.

Про це йдеться у звіті ISW.

У звіті наводиться інформація російського опозиційного видання Meduza, яке з посиланням на неназвані джерела в кремлі повідомило, що спочатку 24 червня Прігожин намагався зв’язатися з адміністрацією президента росії, коли бойовики "Вагнера" рухалися на північ від Ростова-на-Дону в напрямку москви, але путін відмовився говорити з Прігожиним.

Meduza зазначає, що після того, як Прігожин помітив відсутність широкої військової підтримки дій Вагнера і змінив думку щодо своїх перспектив, кремль перейшов до переговорів за участю лукашенка, глави Офісу президента рф Антона Вайно та посла росії в білорусі Бориса Гризлова.

Аналітики стверджують: наслідки збройного повстання Вагнера до кінця невідомі, як і те, чи буде реалізована угода, чи всі залучені сторони повністю її виконають, що кремль і Міністерство оборони росії мають намір робити з особовим складом Вагнера, і чи підуть бойовики Вагнера на співпрацю, незважаючи на бажання Прігожина.

На їхню думку, наслідки угоди лукашенка - Прігожина для керівництва російського Міністерства оборони також залишаються неоднозначними.

Вказується у звіті і те, що деякі російські джерела припускають, що Олексій Дюмін, нинішній губернатор Тульської області, колишній охоронець путіна, може замінити Шойгу на посаді міністра оборони, хоча ISW не може підтвердити ці припущення.

"Будь-які зміни в керівництві Міноборони стали б значною перемогою Прігожина, який пояснював свій збройний заколот прямими звинуваченнями Шойгу і Герасимова у загибелі десятків тисяч російських солдатів в Україні", - йдеться в огляді.

Також експерти вказують на те, що нові подробиці про склад підрозділів "Вагнера", які наближалися до москви 24 червня, свідчать про те, що Прігожин, швидше за все, не зміг би вести активні бойові дії в москві без додаткової підтримки. Ймовірно, саме тому Прігожин став більш схильним до угоди з лукашенком.

Крім того, у звіті зазначають, що здатність російських військ проводити наступальні та оборонні операції в Україні, схоже, не зазнала суттєвого впливу збройного заколоту "Вагнера".

Проте деякі російські джерела використовували збройний заколот як спосіб для виправдання невдач росіян на тлі успіху Сил оборони, досягнутих 24 і 25 червня.