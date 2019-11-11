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Бюджет на 2020 рік планують ухвалити 14 листопада — спікер Ради

У Раді бюджет, на відміну від інших законопроєктів, розглядять трьома читаннями: між першим і другим до нього можуть вносити поправки. Бюджет стає законом після того, як за нього проголосують депутати після третього читання, а законопроєкт підпишуть спікер та президент і опублікують в офіційній пресі уряду
Верховна Рада України планує ухвалити закон про державний бюджет України на 2020 рік у другому читанні у четвер 14 листопада.
Бюджет на 2020 рік планують ухвалити 14 листопада — спікер Ради Фото:"Громадське"

Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков під час погоджувальної ради 11 листопада, передає "Громадське".

"Я звертаюся до Комітету з питань бюджету: на своєму засіданні уважно розглянути та проаналізувати поданий урядом проект бюджету на предмет врахування бюджетних висновків ВРУ, які були запропоновані до бюджету на 2020 рік та надати висновок комітету щодо проекту бюджету народним депутатам України. Для того, щоб, скоріш за все, в четвер ми змогли розглянути цей важливий законопроект, і, можливо, якщо все буде добре, підтримати та затвердити бюджет на 2020 рік", — повідомив Разумков.

Нагадаємо, що Національний банк України від початку 2019 року поповнив міжнародні резерви на 4,13 мільярда доларів. Саме на цю суму обсяги викупу валюти з ринку перевищили обсяги продажу валюти з резервів для стримання росту курсу валют.

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11 11 2019 13:00
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