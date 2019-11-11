Бюджет на 2020 рік планують ухвалити 14 листопада — спікер Ради
Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков під час погоджувальної ради 11 листопада, передає "Громадське".
"Я звертаюся до Комітету з питань бюджету: на своєму засіданні уважно розглянути та проаналізувати поданий урядом проект бюджету на предмет врахування бюджетних висновків ВРУ, які були запропоновані до бюджету на 2020 рік та надати висновок комітету щодо проекту бюджету народним депутатам України. Для того, щоб, скоріш за все, в четвер ми змогли розглянути цей важливий законопроект, і, можливо, якщо все буде добре, підтримати та затвердити бюджет на 2020 рік", — повідомив Разумков.
Нагадаємо, що Національний банк України від початку 2019 року поповнив міжнародні резерви на 4,13 мільярда доларів. Саме на цю суму обсяги викупу валюти з ринку перевищили обсяги продажу валюти з резервів для стримання росту курсу валют.
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