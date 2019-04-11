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Обсяги викупу валюти з ринку Нацбанком від початку року перевищили $4 млрд

Загалом від початку року НБУ викупив з ринку 4,61 мільярда доларів, водночас продав 479,23 мільйона доларів з резервів, через що на початку листопада чисте поповнення міжнародних резервів за рахунок коштів на міжбанківському валютному ринку перевищило 4 мільярди доларів
Національний банк України від початку 2019 року поповнив міжнародні резерви на 4,13 мільярда доларів. Саме на цю суму обсяги викупу валюти з ринку перевищили обсяги продажу валюти з резервів для стримання росту курсу валют.
Обсяги викупу валюти з ринку Нацбанком від початку року перевищили $4 млрд Фото: з вільних джерел

Такі дані наводяться у статистиці Нацбанку, повідомляє "Громадське".

Так, протягом 28 жовтня - 1 листопада 2019 року НБУ викупив з ринку 156,9 мільйона доларів - на 74% більше, ніж тижнем до цього. Продаж валюти з резервів не здійснювався.

Загалом від початку року НБУ викупив з ринку 4,61 мільярда доларів, водночас продав 479,23 мільйона доларів з резервів, через що на початку листопада чисте поповнення міжнародних резервів за рахунок коштів на міжбанківському валютному ринку перевищило 4 мільярди доларів.

Попереднього тижня НБУ викупив з ринку 90 мільйонів доларів, а тижнем раніше обсяги купівлі зрівнялися з обсягами продажу валюти з резервів.

Водночас у перший тиждень жовтня 2019 року Нацбанк витратив 157,5 мільйона доларів з резервів на стримування курсу долара. Тоді ж в Україні спостерігалася різка девальвація гривні. Курс впав на понад 3% за 2 дні, через що НБУ вперше з липня довелося продавати валюту з резервів.

У Нацбанку послаблення гривні пояснили "психологічним фактором". Також в НБУ заявили, що коливання курсу валют - закономірний процес.

Нагадаємо, що міжнародні резерви України вперше з 2013 року перевищили $22 млрд

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04 11 2019 10:55
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