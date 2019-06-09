Міжнародні резерви України вперше з 2013 року перевищили $22 млрд

Міжнародні резерви України в серпні вперше з 2013 року перевищили $22 млрд. На 1 вересня їх розмір сягнув $22 015,0 млн в еквіваленті.

Динаміку резервів упродовж місяця визначали три основні чинники, повідомив Нацбанк України в п'ятницю.

По-перше, на валютному ринку зберігалася сприятлива ситуація. Це пов'язано з позитивною ціновою кон'юнктурою для українського експорту, високим урожаєм зернових і помірними обсягами імпорту, незважаючи на ослаблення припливу іноземних інвестицій у державні цінні папери. Ці чинники зумовили перевищення пропозиції валюти над попитом і дали Національному банку можливість поповнити міжнародні резерви на $299,4 млн.

По-друге, динаміку резервів визначили операції з управління державним боргом. За минулий місяць уряд і НБУ виплатили за боргами в іноземній валюті $257,5 млн.

І по-третє, переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют) призвела до збільшення їх вартості на $132,9 млн.

На 1 вересня 2019 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,5 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і НБУ.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд вважає, що міжнародні резерви України повинні становити близько $30 млрд. Востаннє вони перебували на такому рівні ще в середині 2012 року.