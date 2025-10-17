Україна ослаблює російську економіку через атаки на нафту та газ

кремль прагне приховати масштаби збитків, немає сумнівів, що ці удари дають звичайним росіянам розуміння того, до чого призвело вторгнення російського диктатора владіміра путіна.

З початку серпня 2025 року Україна атакує інфраструктуру нафтової та газової промисловості, яка живить російську військову економіку. Такі удари виявилися дуже успішними, адже було скорочено експортні доходи та зафіксований дефіцит бензину по всій рф.

Про це пише Atlantic Council.

"Однак, хоча те, що багато українців називають "санкціями дронів", явно посилює економічні проблеми кремля, це навряд чи викличе будь-яку значну внутрішню опозицію в росії проти триваючої інвазії в Україну. Натомість прогрес у напрямку миру залежатиме від постійного зовнішнього тиску з боку Києва та його міжнародних партнерів", - зазначають у матеріалі.

У виданні підкреслили, що кремль прагне приховати масштаби збитків, немає сумнівів, що ці удари дають звичайним росіянам розуміння того, до чого призвело вторгнення російського диктатора владіміра путіна.

"На початку жовтня Міжнародне енергетичне агентство, що базується в Парижі, погіршило свій прогноз щодо росії і оцінило, що вплив ударів українських дронів пригнічуватиме обсяги переробки нафтопереробних заводів росії щонайменше до середини 2026 року", - додали у виданні.

Водночас власники автомобілів по всій росії змушені стояти в чергах за бензином через проблеми з постачанням, яких не було з темних часів початку 1990-х років.

Як пише Atlantic Council, теперішня хвиля дефіциту палива підриває зусилля Кремля щодо захисту російського населення від негативних наслідків війни в Україні.

"путін ретельно обмежував вплив вторгнення на пересічних росіян, зосередивши військовий призов на неблагополучних регіонах країни, ув'язнених та добровольцях, мотивованих фінансовими міркуваннями. Такий підхід цілком відповідає неписаному "соціальному контракту", який склався за 25 років правління путіна, згідно з яким він пропонує російському населенню вищий рівень життя в обмін на обмеження особистих свобод і політичну пасивність", - зауважили у матеріалі.

Своєю чергою економічне зростання в усіх сферах, крім оборонної, застопорилося, а величезні виплати військовим поглиблюють залежність населення рф від війни, додали в Atlantic Council.

"У всьому російському суспільстві політика репресій досягла безпрецедентного рівня, оскільки путін скористався воєнним станом, щоб завершити перехід країни від недосконалої демократії до авторитарної диктатури. Попри погіршення внутрішньої ситуації, у сучасній росії все ще немає ознак будь-якого значного антивоєнного руху", - підсумували у виданні.