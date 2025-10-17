Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна майже щодня завдає ударів по енергетиці росії — Politico

17 жовтня 2025, 09:48
Фото: aa.com.tr
За даними публікації, яка аналізує зміну тактики у війні росії проти України, тривалий час москва вела атаки по українських містах та об’єктах енергетики майже безкарно.

Україна стрімко збільшує виробництво далекобійних безпілотників і ракет та практично щодня завдає ударів по російській енергетичній інфраструктурі, що вже спричинило дефіцит палива і перебої в постачанні в росії.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

За даними публікації, яка аналізує зміну тактики у війні росії проти України, тривалий час москва вела атаки по українських містах та об’єктах енергетики майже безкарно. Нині Київ відповідає системними ударами по цілях усередині рф — зокрема по нафтопереробних заводах (НПЗ) і електростанціях з підстанціями — завдяки власним розробкам і посиленому виробництву озброєнь.

Як повідомляє BBC, цього року Україна вразила 21 із 38 великих російських НПЗ, вивівши з ладу близько 38% переробних потужностей країни. Часті атаки по енергетиці вже призвели до дефіциту бензину в росії і змусили москву почати імпорт палива з білорусі, зазначає матеріал.

Українська сторона пояснює такі операції системою стримування: завдати противнику достатньо болючих втрат у логістиці та енергетиці, щоб зменшити його здатність і бажання завдавати масових ударів по українській інфраструктурі. Президент Володимир Зеленський у публічних заявах озвучив логіку: "Їм потрібно зрозуміти, що якщо вони хочуть влаштувати в нас відключення, ми відповімо тим самим. Тут немає нічого секретного".

Зеленський наголосив, що головна мета — створити потужну неядерну ударну спроможність, яка змусить росію платити ціну за агресію, але при цьому уникати вбивств мирних людей: "Ворог повинен нести ціну цієї війни. Але ми не вбиваємо мирних людей".

Видання також відзначає, що Україна не покладається виключно на іноземну допомогу, а активно нарощує власні виробничі потужності: у країні з’явилися нові зразки ударних дронів і далекобійних ракет, зокрема крилатих, які вже застосовуються проти об’єктів у глибині рф.

Крім того, видання підкреслює тіснішу співпрацю з розвідувальними структурами США, які допомагають із цілевказівкою і розумінням намірів противника. Один із українських співрозмовників, який побажав залишитися анонімним, заявив, що "розвідки дуже активно співпрацюють", і додав, що для України важливі також допомога у ППО та розвіддані щодо намірів ворога.

Експерти попереджають, що масштабні удари по інфраструктурі супротивника мають подвійний ефект: з одного боку — знижують оперативні можливості ворога і тиснуть на його логістику, з іншого — можуть спричиняти економічні й гуманітарні наслідки, включно з дефіцитом палива для цивільних та промислових потреб у регіонах росії.

Більше публікацій

