Експерти попереджають, що без реструктуризації боргів та активної підтримки держави низка промислових гігантів може просто не вижити.

Російська економіка стрімко втрачає фінансову стійкість: майже третина великих компаній опинилися у зоні ризику банкрутства, а боргове навантаження досягає історичних максимумів.

Про це пише The Moscow Times.

З початку повномасштабної війни російські банки видали юридичним особам 34 трильйони рублів нових кредитів сума, що дорівнює приблизно 17% ВВП рф. При цьому обслуговування цих боргів стає дедалі важчим через різке зростання відсоткових ставок.

"Ряд компаній може зіткнутися зі складностями фінансового стану, тому нам важливо відрегулювати механізми реструктуризації заборгованості", - визнав міністр економічного розвитку рф Максим Решетніков під час пленарної сесії.

Раніше великі підприємства рф активно кредитувалися за кордоном під низькі ставки, але після запровадження санкцій більшість боргів було конвертовано у рублі. Зараз же, на фоні політики Центрального банку, ключова ставка злетіла до найвищих рівнів із початку 2000-х, роблячи обслуговування боргів надзвичайно дорогим.