Україна готується до тривалої війни – Reuters

Швидше, обидві сторони, схоже, намагаються підготувати своїх громадян і економіку до, можливо, ще кількох років "нескінченної війни".

Українське місто Покровськ у Донецькій області опинилося під загрозою падіння через наступальні дії росії, яка одночасно посилює атаки на енергетичну інфраструктуру України напередодні зими.

Про це пише агентство Reuters, наголошуючи, що перспективи швидкого завершення конфлікту наразі виглядають вкрай туманними.

"Швидше за все, обидві сторони готують своїх громадян та економіку до, можливо, ще кількох років нескінченної війни", — зазначає видання.

За даними галузевих експертів, в Україні діє до кількох сотень збройових компаній різного масштабу. У 2025 році очікується виробництво до 4 мільйонів безпілотників, а за умови достатнього фінансування ця цифра може подвоїтися.

Водночас, за словами співробітниці Chatham House Ukraine Ярослави Барб’єрі, "нескінченний характер конфлікту" змушує багатьох розглядати військову службу як "квиток в один кінець на фронт", адже командири не звільняють досвідчених військовослужбовців навіть після багатьох років служби. Нові контракти для призовників і добровольців планують укладати на п’ять років, із обмеженням повторного призову після звільнення.

Reuters також зазначає, що українські спроби компенсувати дефіцит техніки та особового складу за рахунок безпілотників поки що недостатні: під час останніх боїв за Покровськ російські війська переважали українських захисників у деяких випадках у 9 разів. За оцінками українських експертів, у жовтні 2025 року російські втрати могли сягати 25 тисяч осіб.

Водночас Україна стикається з відтоком десятків тисяч молодих людей, тоді як кремль збільшує мобілізацію новобранців.

Цього тижня у відставку пішли міністр юстиції Герман Галущенко та міністр енергетики Світлана Гринчук у межах розслідування масштабного розкрадання коштів. Reuters відзначає, що цей скандал є однією з найбільших загроз владі Зеленського з початку вторгнення, загрожуючи посилити невдоволення перенесенням виборів та примусовим призовом.

Попри складну ситуацію на фронті, Україна досягає певного прогресу: наступного місяця міністри ЄС уперше зустрінуться у Львові, щоб обговорити шляхи до членства України, на яке Київ розраховує до 2030 року. Це вимагає відповідності української економіки та бізнесу стандартам ЄС, що ускладнюється війною та ризиком вето від окремих держав-членів.

ЄС, зі свого боку, прагне посилити підтримку України, включно з можливим розблокуванням заморожених російських активів. Reuters зазначає, що це може допомогти Києву продовжити боротьбу, однак у разі відсутності міжнародної підтримки наступний рік може стати найважчим за весь час війни.