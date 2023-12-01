Бюджет росії дозволяє продовжувати війну в тих самих масштабах – розвідка Естонії

путін затвердив військовий бюджет на наступний рік, який дасть змогу рф продовжувати війну проти України в тих самих масштабах.

Про це інформує ERаR.

"В 2023 році бюджет оборонних витрат росії збільшився до 100 млрд євро, що становить приблизно третину від усіх витрат уряду. У 2024 році він залишиться приблизно на такому ж рівні, а у 2025-26 роках трохи скоротиться", - заявив очільник розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг.

Він додав, що вже в першому півріччі російські збройні сили перевищили на 10% обсяги, передбачені в оборонному бюджеті, тому було ухвалено додатковий бюджет.

"Усе це дозволяє росії продовжувати війну з нинішньою інтенсивністю. Але це відбуватиметься за рахунок значного зниження послуг і добробуту російського громадянського суспільства", - сказав Ківісельг.

Очільник розвідувального центру дав оцінку ситуації на фронті, яка, за його словами, за тиждень істотно не змінилася.

"ЗСУ продовжують чинити опір російським військам на південній околиці Авдіївки і водночас проводять контратаки, зберігаючи цей район під своїм контролем. За його словами, Збройні сили України змогли утримати відбиті території на лівому березі Дніпра, а росія почала додаткове мінування можливих напрямків українського наступу", - вважає глава розвідцентру.

За його словами, судячи з усього, росія найближчим часом не зможе здійснити оперативний прорив в Україні. Але найближчими тижнями росія, ймовірно, збільшить інтенсивність ударів по критично важливій інфраструктурі України - енергосистемі, транспорту, підприємствах, складах, телекомунікаційних центрах.

На думку Ківільсега, мета таких атак полягає в тому, щоб зломити дух українців і спровокувати соціальне невдоволення, яке може вплинути на політичний ландшафт України або спричинити суперечки в суспільстві, а також щоб відвернути увагу від зовнішніх загроз на внутрішню ситуацію, вишукуючи можливі нестиковки, і посилюючи їх.

Місяць тому розвідка Естонії заявила, що росія готується до нового наступу й накопичує артснаряди.