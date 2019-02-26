НОВИНИУ січні 2019 року загальний фонд державного бюджету України було виконано з дефіцитом 11 мільярдів гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бюджет у січні недоотримав 11 млрд грн
Надходження склали 41,87 мільярда грн
Фото: з відкритих джерел
Відповідні дані містяться у звіті Державної казначейської служби України.
Загалом протягом місяця держава планувала зібрати 52,8 мільярда гривень податків, але реальні податкові надходження склали 41,87 мільярда гривень. Таким чином, дефіцит бюджету склав близько 21%.
Це означає, що держава зібрала менше грошей, ніж планувала, відтак вона може витратити менше грошей не державні програми.
Раніше повідомляли, що Державна казначейська служба у 2018 році надавала позики Пенсійному фонду на загальну суму 89 мільярдів гривень. Позики надавались через невиконання бюджету фонду за доходами.
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26 02 2019 16:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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