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Держава за рік позичила Пенсійному фонду майже 90 млрд грн

Пенсійний фонд продовжує позичати кошти у державного бюджету навіть у 2019 році
Державна казначейська служба у 2018 році надавала позики Пенсійному фонду на загальну суму 89 мільярдів гривень. Позики надавались через невиконання бюджету фонду за доходами.
Держава за рік позичила Пенсійному фонду майже 90 млрд грн Фото: з вільних джерел

"Січневий борг Пенсійний фонд уже погасив, також у січні погасили прострочений борг за 2018 рік — 4,8 мільярда гривень. Всього у 2018 році фонд залучив у казначейства 89 мільярдів гривень", - повідомила голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз, інформує Liga.Фінанси.

Водночас, Пенсійний фонд продовжує позичати кошти у державного бюджету навіть у 2019 році, коли розпочався новий бюджетний рік. Так у січні 2019 року фонд позичив 8 мільярдів гривень з Державного бюджету, а у лютому сума позики склала 3,8 мільярда гривень.

Зазначимо, що Пенсійний фонд України отримує доходи від сплати українцями єдиного соціального внеску. Водночас, цих доходів майже ніколи не вистачає, тому решту компенсує держава з бюджету. Ця сума дотації з бюджету завжди передбачена у головному фінансовому документі країни. Минулого року вона складала більше половини надходжень фонду, а саме 193,3 мільярда гривень.

﻿Водночас, позики з держаного бюджету виникають тоді, коли Пенсійному фонду не вистачає ані коштів від ЄСВ, ані коштів від державної дотації.

Так, наприкінці 2018 року виникла ситуація, коли парламенту довелося внести зміни до бюджету з метою покрити непередбачений дефіцит Пенсійного фонду на 10,7 мільярда гривень.

 
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20 02 2019 15:15
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