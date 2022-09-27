З жовтня подача документів на субсидію буде проходити через Пенсійний фонд

Із 1 жовтня починається поетапна передача функції адміністрування системи призначення житлових субсидій від органів соціального захисту населення до органів Пенсійного фонду України.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики з посиланням на заступника міністра Віталія Музиченка.

"Поточний режим адміністрування програми житлових субсидій передбачає, що субсидії призначають і виплачують органи соціального захисту населення за місцем реєстрації людини. В умовах воєнного стану в окремих регіонах немає можливості проводити відповідну роботу. Тому було прийняте рішення про поетапну зміну системи призначення і виплат житлових субсидій і пільг. Хочу підкреслити, що йдеться саме про адміністрування виплат. Не умов, не критеріїв їх надання. З початком опалювального періоду призначати субсидії будуть органи Пенсійного фонду, який вже працює за екстериторіальним принципом. Тобто не важливо, де людина знаходиться, подати документи на призначення субсидії можна буде у будь-який структурний підрозділ Пенсійного фонду в будь-якій точці України", - зазначив Музиченко.

Він пояснив, що звернутися за призначенням субсидій наразі можна через кілька каналів. До початку опалювального періоду заяви приймають органи соцзахисту населення за місцем реєстрації людини. Якщо людина має статус внутрішньо переміщеної особи, можна звертатися до ЦНАПу або до посадової особи територіальної громади за місцем фактичного перебування.

"Якщо людина звертається по субсидію за місцем свого фактичного проживання, а не за місцем реєстрації, вона має документально підтвердити, на підставі чого вона тут проживає - тобто надати або договір оренди житла, або довідку внутрішньо переміщеної особи", - підкреслив заступник міністра.

Крім того, заяву про призначення субсидії можна направити поштою або надати в електронній формі через портал "Дія" чи офіційний вебсайт Мінсоцполітики.

З початку опалювального періоду заяви про призначення житлових субсидій прийматимуть сервісні центри Пенсійного фонду України, наголосили в міністерстві.