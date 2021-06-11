Бюджетне відшкодування ПДВ у жовтні - друге за обсягом з початку року
Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки, пише "Економічна правда".
Кількість успішних операцій за місяць відповідає середньомісячним - 3637. Водночас середній час відшкодування збільшився до 38 діб (середньомісячний показник - 33 доби).
ТОП-5 компаній по бюджетному відшкодуванню ПДВ за жовтень:
-ТОВ "АДМ ЮКРЕЙН"- 1,16 млрд грн
КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
-ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" – 890 млн грн
КВЕД 24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів
-ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"- 616 млн грн
КВЕД 24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів
-ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА"- 558 млн грн
КВЕД 24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів
-ТОВ "АТ КАРГІЛЛ"- 542 млн грн
КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.
Нагадаємо, що Разумков підписав закон про зміни ставки ПДВ на окремі види сільськогосппродукції
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