Бюджетне відшкодування ПДВ у жовтні - друге за обсягом з початку року Кількість успішних операцій за місяць відповідає середньомісячним - 3637

Жовтень став другим за обсягами бюджетного відшкодування ПДВ у 2021 році - 13,6 млрд грн, що на 0,6 млрд менше ніж у вересні, але більше середньомісячних показників у попередні місяці року (13 млрд грн).

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки, пише "Економічна правда". Кількість успішних операцій за місяць відповідає середньомісячним - 3637. Водночас середній час відшкодування збільшився до 38 діб (середньомісячний показник - 33 доби). ТОП-5 компаній по бюджетному відшкодуванню ПДВ за жовтень: -ТОВ "АДМ ЮКРЕЙН"- 1,16 млрд грн КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин -ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" – 890 млн грн КВЕД 24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів -ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"- 616 млн грн КВЕД 24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів -ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА"- 558 млн грн КВЕД 24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів -ТОВ "АТ КАРГІЛЛ"- 542 млн грн КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Нагадаємо, що Разумков підписав закон про зміни ставки ПДВ на окремі види сільськогосппродукції

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