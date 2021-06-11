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Бюджетне відшкодування ПДВ у жовтні - друге за обсягом з початку року

Кількість успішних операцій за місяць відповідає середньомісячним - 3637
Жовтень став другим за обсягами бюджетного відшкодування ПДВ у 2021 році - 13,6 млрд грн, що на 0,6 млрд менше ніж у вересні, але більше середньомісячних показників у попередні місяці року (13 млрд грн).
Бюджетне відшкодування ПДВ у жовтні - друге за обсягом з початку року Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки, пише "Економічна правда".

Кількість успішних операцій за місяць відповідає середньомісячним - 3637. Водночас середній час відшкодування збільшився до 38 діб (середньомісячний показник - 33 доби).

ТОП-5 компаній по бюджетному відшкодуванню ПДВ за жовтень:

-ТОВ "АДМ ЮКРЕЙН"- 1,16 млрд грн

КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

-ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" – 890 млн грн

КВЕД 24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів

-ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"- 616 млн грн

КВЕД 24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів

-ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА"- 558 млн грн

КВЕД 24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів

-ТОВ "АТ КАРГІЛЛ"- 542 млн грн

КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Нагадаємо, що Разумков підписав закон про зміни ставки ПДВ на окремі види сільськогосппродукції

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06 11 2021 13:26
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