CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБджетну резолюцію направлять до Верховної Ради найближчими тижнями.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бюджетну резолюцію направлять у Раду в найближчі тижні
Кабінет міністрів наразі готує бюджетну резолюцію
Фото: @aivaras_aivaras
"На сьогодні іде підготовка бюджетної резолюції. Сподіваюся, в найближчі тижні вона буде направлена до Верховної Ради", - повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко журналістам у кулуарах Верховної Ради, інформує "Укрінформ".
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30 05 2019 14:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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