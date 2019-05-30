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Бюджетну резолюцію направлять у Раду в найближчі тижні

Кабінет міністрів наразі готує бюджетну резолюцію
Бджетну резолюцію направлять до Верховної Ради найближчими тижнями.
Бюджетну резолюцію направлять у Раду в найближчі тижні Фото: @aivaras_aivaras

"На сьогодні іде підготовка бюджетної резолюції. Сподіваюся, в найближчі тижні вона буде направлена до Верховної Ради", - повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко журналістам у кулуарах Верховної Ради, інформує "Укрінформ".

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30 05 2019 14:54
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