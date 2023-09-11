Cаміт G20 підтвердив ізоляцію росії – президент Франції
11 вересня 2023, 08:38
Джерело: theprint.in/india
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що саміт лідерів G20 в Нью-Делі не обов'язково є місцем, де варто очікувати дипломатичного прогресу щодо війни в росії проти України.
Про це пише Reuters.
Про це Макрон сказав на прес-конференції після церемонії закриття саміту.
"Сьогодні переважна більшість членів G20 засуджують війну в Україні та її наслідки", – заявив Макрон.
Французький президент вважає, що цей саміт лідерів "Групи двадцяти" ще раз підтверджує ізоляцію росії.
Вчора стало відомо, що саміт G20 ухвалив підсумкову декларацію.