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Cаміт G20 підтвердив ізоляцію росії – президент Франції

11 вересня 2023, 08:38
Cаміт G20 підтвердив ізоляцію росії – президент Франції
Джерело: theprint.in/india
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що саміт лідерів G20 в Нью-Делі не обов'язково є місцем, де варто очікувати дипломатичного прогресу щодо війни в росії проти України.

Про це пише Reuters.

Про це Макрон сказав на прес-конференції після церемонії закриття саміту.

"Сьогодні переважна більшість членів G20 засуджують війну в Україні та її наслідки", – заявив Макрон.

Французький президент вважає, що цей саміт лідерів "Групи двадцяти" ще раз підтверджує ізоляцію росії.

Вчора стало відомо, що саміт G20 ухвалив підсумкову декларацію.

РосіяМакронCаміт G20

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