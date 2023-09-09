Саміт G20 ухвалив підсумкову декларацію

Дипломати країн G20 досягли компромісу щодо формулювань про війну в Україні, стверджують джерела.

Лідери "Великої двадцятки" на саміті в Нью-Делі досягли консенсусу щодо спільної декларації. ЗМІ розкрили її зміст.

Про це повідомляє The Guardian.

Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. За його словами, G20 ухвалила консенсусну декларацію щодо питань, з якими стикається блок, зокрема, щодо питання війни в Україні.

"Завдяки наполегливій роботі всіх команд ми досягли консенсусу щодо декларації саміту лідерів G20. Я оголошую про прийняття цієї декларації", - сказав Моді.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що між країнами G20 виникли розбіжності щодо спільного комюніке, зокрема західні країни вимагали засудити агресію росії проти України, але москва блокувала це.

Сьогодні зранку Bloomberg повідомив, що дипломати G20 домовилися про формулювання щодо війни в Україні. Це дало шанс лідерами все ж ухвалити спільну декларацію.

The Hindustan Times опублікувало текст підсумкової декларації саміту G20: