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ПОЛІТИКА

Дипломати G-20 досягли домовленості щодо формулювання російської війни в Україні – Bloomberg

09 вересня 2023, 10:40
Дипломати G-20 досягли домовленості щодо формулювання російської війни в Україні – Bloomberg
Саміт G20. Фото: veroyatno.com.ua
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Дипломати країн "Великої двадцятки" дійшли згоди щодо формулювання щодо війни росії проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначають джерела видання, дипломати подолали розбіжності між росією та рештою країн G20. Співрозмовники Bloomberg, обізнані з ходом обговорень, заявляють, що формулювання загалом схоже на те, яке було погоджене на минулорічному саміті на Балі.

Формулювання ще має бути схвалене лідерами G20. Але тепер, коли дипломати країн дійшли згоди, це видається цілком імовірним. 

Сьогодні в Індії стартує саміт двадцяти найбільших економік світу. Метою зустрічі лідерів стане обговорення важливих тем, зокрема економічних.

Ця зустріч пройде без України, проте ній присутні представники росії та Африканського Союзу.

Щодо Африканського Союзу, то він отримав статус постійного члена в G20.

"Я запрошую представника Африканського Союзу зайняти місце постійного члена G20", - сказав прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Моді зробив надання голосу Глобальному Півдню центральною темою цьогорічного саміту, і приєднання Африканського Союзу на самому початку стало сильним кроком у цьому напрямку.

війна в УкраїніG-20

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