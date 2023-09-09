Лідери країн G20 розпочинають щорічний саміт на тлі розбіжностей щодо війни рф проти України

За даними ЗМІ, неузгодженим у проекті спільної декларації залишається тільки формулювання щодо війни.

Лідери країн G20 розпочинають щорічний саміт у суботу, 9 вересня, у столиці Індії Нью-Делі, на тлі глибоких розбіжностей щодо війни рф проти України, але маючи широку згоду з таких питань, як криптовалюти та реформи багатосторонніх банків розвитку.

Про це повідомляє Reuters.

Президент США Джо Байден та інші лідери країн "Великої двадцятки" зберуться на дводенний саміт у новому конференц-центрі "Бхарат Мандапам" вартістю 300 мільйонів доларів США, розташованому навпроти кам'яної фортеці 16-го століття.

У Нью-Делі, місті з 20-мільйонним населенням, закрито підприємства, магазини, офіси і школи, а також обмежено рух транспорту у межах заходів безпеки для безперешкодного проведення найпотужнішої зустрічі, яку коли-небудь приймала країна.

Згідно з проектом декларації саміту, з яким ознайомилося агентство Reuters, учасники переговорів не змогли вирішити розбіжності щодо формулювання про війну рф проти України, залишивши за лідерами право досягти компромісу, якщо це можливо.

У 38-сторінковому проекті, який був розповсюджений серед членів ЄС, пункт "геополітична ситуація" залишився незаповненим, в той час як щодо 75 інших параграфів було досягнуто згоди.

Представники країн G20 вже кілька днів намагаються узгодити формулювання через розбіжності щодо війни, сподіваючись залучити росію до розробки так званої "декларації лідерів".

росію на зустрічі представляє міністр закордонних справ Сєргєй Лавров, який заявив, що заблокує остаточну декларацію, якщо вона не відображатиме позицію москви щодо України та інших криз.

Одне з джерел повідомило Reuters, що спільна декларація може бути прийнята одноголосно, а може і не бути. У ній можуть бути різні пункти, що відображають погляди різних країн. Або ж вона може зафіксувати згоду і розбіжності в одному пункті.

"Ми можемо перекреслити розбіжності і зробити загальну заяву про те, що нам потрібен мир і злагода в усьому світі, щоб усі були згодні", - сказав другий співрозмовник.

За словами іншого високопоставленого джерела в одній з країн G20, пункт про війну рф проти України був узгоджений західними країнами і направлений росії для отримання її думки.

Чиновник сказав, що у рф була можливість погодитися з думкою західних країн і висловити свою незгоду у межах заяви. У разі відсутності згоди, Індія буде змушена оприлюднити заяву головуючої країни - це означатиме, що G20 вперше за 20 років проведення самітів не матиме декларації.

"Декларація лідерів на сьогодні є найкращим способом зафіксувати досягнуті домовленості, щоб у майбутньому країни могли звітувати перед зовнішніми сторонами, а урядові системи знали, під чим підписалися їхні лідери і що їм потрібно зробити всередині країни. Заява країни, що головує на саміті, не матиме нічого подібного до цього ефекту. Це, безумовно, призвело б до кризи довіри до групи", - сказав директор програми глобальної економіки та фінансів Chatham House Креон Батлер.

Дипломат ЄС заявив, що росія "блокує компроміс, який є прийнятним для всіх інших".

Документ показує, що група погодилася вирішувати проблеми боргової вразливості в країнах з низьким і середнім рівнем доходу "ефективним, всеосяжним і систематичним чином", але не розробила план нових дій.

У проекті також зазначено, що країни зобов'язалися зміцнити та реформувати багатосторонні банки розвитку, а також прийняли пропозицію щодо посилення регулювання криптовалют.

Крім того, було визнано, що світ потребує щорічного фінансування енергетичного переходу в розмірі чотирьох трильйонів доларів США. У проекті не згадується поетапна відмова від викопного палива.

За словами представника Білого дому, Байден буде наполягати на більш високому рівні кліматичних дій з боку провідних країн на саміті, оскільки зростає занепокоєння щодо відсутності консенсусу з приводу скорочення викидів.

Очікується, що на дводенному саміті домінуватимуть Захід і його союзники. Лідер Китаю Сі Цзіньпін пропускає зустріч і відправив замість себе прем'єра Лі Цяна, в той час як російський президент владіміру путін також буде відсутній.

Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, лідер Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, серед інших, особисто будуть присутні на саміті.