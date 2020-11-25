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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Canon і Sony розробляють технологію «голограм» для онлайн-трансляцій

Дві великі японські компанії в галузі електроніки Canon і Sony розробляють шляхи створення живих виступів і заходів за допомогою технології тривимірного відео нового рівня на тлі пандемії коронавірусу, яка ускладнює проведення заходів у реальному житті.
Canon і Sony розробляють технологію «голограм» для онлайн-трансляцій Sony

Компанія-виробник оптики Canon побудувала студію неподалік Токіо на базі технології, яка називається "Волюметричне відео".

Вона дозволяє реалістичне відтворення образів людей і предметів з різних кутів. Водночас глядачі можуть дивитися, що відбувається з різних точок.

Очікується, що ця технологія буде використовуватися під час трансляції спортивних та інших заходів, які зазвичай дивляться наживо.

Компанія Sony також встановила студію в Токіо, де відтворюються високочастотні тривимірні зображення будівель і вулиць. Потім туди поміщаються люди й створюється ілюзія, що вони дійсно там перебувають.

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25 11 2020 10:54
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