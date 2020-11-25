ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИДві великі японські компанії в галузі електроніки Canon і Sony розробляють шляхи створення живих виступів і заходів за допомогою технології тривимірного відео нового рівня на тлі пандемії коронавірусу, яка ускладнює проведення заходів у реальному житті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Canon і Sony розробляють технологію «голограм» для онлайн-трансляцій
Sony
Компанія-виробник оптики Canon побудувала студію неподалік Токіо на базі технології, яка називається "Волюметричне відео".
Вона дозволяє реалістичне відтворення образів людей і предметів з різних кутів. Водночас глядачі можуть дивитися, що відбувається з різних точок.
Очікується, що ця технологія буде використовуватися під час трансляції спортивних та інших заходів, які зазвичай дивляться наживо.
Компанія Sony також встановила студію в Токіо, де відтворюються високочастотні тривимірні зображення будівель і вулиць. Потім туди поміщаються люди й створюється ілюзія, що вони дійсно там перебувають.
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