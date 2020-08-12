Cargo Dragon доставив на МКС модуль для запуску міні-супутників

Вантажний космічний корабель Cargo Dragon американської компанії SpaceX здійснив успішне автономне пристикування з Міжнародною космічною станцією (МКС).

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Зазначається, що пристикування до модуля Harmony було здійснено 7 грудня о 13:40 за часом Східного узбережжя США (20:40 за київським часом).

Cargo Dragon доставив на станцію продовольство, обладнання та матеріали для проведення різних наукових експериментів та досліджень екіпажем станції. Окрім того, у негерметичному відсіку корабель також привіз комерційний шлюзовий модуль Nanoracks Bishop Airlock, призначений, зокрема, для запуску приватних міні-супутників, а також скидання сміття і відходів з МКС.

6 грудня ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX, яка стартувала з космодрому на мисі Канаверал, успішно вивела вантажний космічний корабель Cargo Dragon на орбіту Землі.

Cargo Dragon був запущений в рамках 21-ї місії SpaceX до МКС. Наразі він є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, який здатний повертати вантажі на Землю.

Очікується, що корабель пробуде на МКС близько місяця, після чого повернеться на Землю з вантажами та дослідженнями.

На борту корабля перебували астронавти NASA Майк Гопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Вокер та астронавт JAXA Соїчі Ногучі.

Четвірка приєдналася на МКС до астронавтки NASA Кетлін Рубінс та двох російських космонавтів Сергія Рижикова і Сергія Куд-Сверчкова, які знаходяться на станції з середини жовтня. Місія астронавтів NASA і JAXA на МКС триватиме шість місяців і завершиться навесні 2021 року. Вони проводитимуть наукові дослідження, зокрема, рослин, поведінки генів, впливу космічних умов на організм людини тощо.

Раніше повідомлялося, що Корабель Cargo Dragon компанії SpaceX у понеділок має прибути на МКС