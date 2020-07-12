Корабель Cargo Dragon компанії SpaceX у понеділок має прибути на МКС

Це вже 21-й політ даної "вантажівки" до МКС

Вантажний космічний корабель американської компанії SpaceX у понеділок має зістикуватися з Міжнародною космічною станцією (МКС), повідомляє Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Про це повідомило "Інтерфакс-Україна".

Автоматичне стикування корабля планується о 13:30 за часом Східного узбережжя США. Він доставить на станцію близько трьох тонн продовольства, а також обладнання і матеріали для проведення до 250 наукових експериментів екіпажем станції. У негерметичному відсіку корабель також привезе комерційний шлюзовий модуль Nanoracks Bishop Airlock, призначений для запуску приватних міні-супутників.

Як повідомляло NASA, напередодні ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX успішно вивела вантажний космічний корабель Cargo Dragon на орбіту Землі.

Це вже 21-й політ даної "вантажівки" до МКС і перша місія модифікованого варіанту корабля, який здатний доставляти на МКС на 20% більше вантажу, а також може автономно стикуватися із станцією без традиційного захоплення роботизованим маніпулятором Canadarm2 і подальшого пришвартування, як колишні кораблі. Новий вантажний корабель розрахований на п'ять польотів до МКС і назад замість трьох у рамках місій колишніх "вантажівок" Cargo Dragon. Новий корабель зможе залишатися на станції протягом 75 днів у порівнянні з 40 днями в попередньому варіанті.

Запуск корабля в версії Cargo Dragon 2 здійснений під час другого контракту між NASA і компанією SpaceX з постачання станції.

Нині Cargo Dragon є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, який здатний повертати вантажі на Землю.

Cargo Dragon перебуватиме в складі МКС близько місяця. При цьому вперше до МКС будуть одночасно пристиковані одразу два американських вантажних корабля SpaceX.

Потім він буде зведений з орбіти, і його капсула приводниться в Атлантиці. Корабель привезе результати експериментів, проведених екіпажем МКС на орбіті загальною вагою понад 2,3 тонни.

З жовтня 2012 року до березня 2020 року компанія SpaceX здійснила 20 пусків вантажних кораблів Cargo Dragon до МКС. Один із них (у 2015 році) закінчився невдачею через аварію ракети-носія Falcon 9.

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