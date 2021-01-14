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Cargo Dragon успішно приводнився в Атлантиці

В рамках контракту SpaceX з NASA це була вже 21-ша вантажна місія з постачання МКС
Вантажний багаторазовий космічний корабель компанія Ілона Маска SpaceX Cargo Dragon повернувся з Міжнародної космічної станції на Землю.
Cargo Dragon успішно приводнився в Атлантиці Фото: Економічна правда

Корабель, який у грудні доставив на МКС 2900 кілограм вантажу американського космічного агентства NASA, повернув на Землю близько 2350 кг старого обладнання та результатів дослідів, повідомляє "Економічна правда". В рамках контракту SpaceX з NASA це була вже 21-ша вантажна місія з постачання МКС. 

Наразі Cargo Dragon є єдиним у світі космічним кораблем, який здатний повертати вантажі з МКС на Землю.

Модифікований Cargo Dragon, який тепер здатен доставляти у космос на 50% більшу вагу та на 20% більший об'єм вантажу, ніж попередня модель, 7 грудня автоматично пристикувався до МКС.

У NASA відзначають, що це була перша в історії автоматична стиковка вантажного корабля та перший раз, коли до МКС пристиковані одразу два кораблі SpaceX (корабель Crew Dragon, який 17 листопада доставив на космічну станцію чотирьох астронавтів, вже був приєднаний до станції).

Нагадаємо, що учора, 13 січня, Сargo Dragon уперше автономно відстикувався від МКС

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14 01 2021 10:05
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