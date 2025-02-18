CBS News: росія звільнила американця перед переговорами в Саудівській Аравії

москва намагається продемонструвати лояльність новій американській адміністрації.

росія звільнила затриманого 7 лютого у московському аеропорту "Внуково" американця Калоба Баєрса.

Про це повідомляє CBS News.

28-річного Баєрса затримали за звинуваченням у контрабанді наркотиків: митники нібито знайшли в його багажі жуйки з канабісом.

Баєрс подорожував зі Стамбула зі своєю російською нареченою, яку також затримали. Влада заявила, що він намагався ввезти в країну «значну кількість» наркотиків, і взяла його під варту за звинуваченням у контрабанді наркотиків, що карається позбавленням волі на строк до 10 років.

Зрештою, як повідомило російське незалежне інформаційне агентство "Медуза", посилаючись на повідомлення батьків Баєрса у Фейсбуці, американець був звільнений з-під варти і перебуває в посольстві США в москві, де очікує на виліт додому.

Associated Press із посиланням на американського посадовця також повідомило про те, що Баєрса було звільнено пізно ввечері в неділю.

Цей крок виглядає як спроба послабити напруженість між москвою і Вашингтоном напередодні переговорів у Саудівській Аравії у вівторок, які, як очікується, будуть присвячені війні в Україні.

Речник кремля Дмітрій Пєсков у відповідь на запитання про Баєрса заявив журналістам у понеділок, що москва розраховує «обговорити відновлення всього комплексу російсько-американських відносин» на переговорах у Саудівській Аравії у вівторок, «тому певні події можуть розглядатися в цьому контексті».

У свою чергу, речниця Державного департаменту США Таммі Брюс заявила, що, з точки зору американського уряду, розмови в Ер-Ріяді будуть зосереджені, в основному, на війні в Україні.

"Очевидно, що існує безліч питань, які нас усіх цікавлять, але є велике питання України, яке має значення для всіх, і, безумовно, воно має значення для президента Трампа. Він дуже чітко дав зрозуміти, що війна має припинитися", – сказала вона.

Наразі не зрозуміло, чи була звільнена також наречена Баєрса. російські ЗМІ ідентифікували її як Найду Мамбетову і повідомили, що її помістили в СІЗО за тими ж звинуваченнями.