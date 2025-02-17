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Саудівська Аравія планує стати посередником у переговорах США і росії – CNN

17 лютого 2025, 12:22
Саудівська Аравія планує стати посередником у переговорах США і росії – CNN
джерело stockphoto
Вже завтра делегації США і росії зустрінуться в Саудівській Аравії.

Ер-ріяд має намір стати посередником у переговорах США і рф щодо мирних переговорах по Україні, він підготував майданчик для майбутніх переговорів і сформував групу, що стане посередником.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Завтра, 18 лютого, Саудівська Аравія підготує майданчик для старту переговорного процесу щодо завершення війни в Україні, який розпочнеться двосторонніми перемовинами між США і росією. 

Однак це не остаточна і головна місія країни.

Неназвани саудівський високопосадовець сказав, що вони робитимуть більше, ніж просто прийматимуть гостей, і візьмуть на себе посередницьку роль. Команду Саудівської Аравії очолить радник з національної безпеки країни.

Наразі Україну не запросили на переговори у Саудівську Аравію, але спецпредставник США з питань рф і України Кіт Келлог прибуде в Київ цього тижня. 

Президент США Трамп заявив, що Україна буде частиною переговорів.

До складу американської делегації на зустріч прибудуть державний секретар Марко Рубіо, радник президента США з національної безпеки Майкл Волц і спеціальний посланець із Близького Сходу Стів Віткофф.

Ми повідомляли, що у вівторок делегації США і росії зустрінуться в Саудівській Аравії.

Проте держсекретар США прибув до Саудівської Аравії на переговори з кремлем.

 

Саудівська Аравіяпереговоривійна в Україні

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