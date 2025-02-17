Саудівська Аравія планує стати посередником у переговорах США і росії – CNN
Ер-ріяд має намір стати посередником у переговорах США і рф щодо мирних переговорах по Україні, він підготував майданчик для майбутніх переговорів і сформував групу, що стане посередником.
Про це повідомляє телеканал CNN.
Завтра, 18 лютого, Саудівська Аравія підготує майданчик для старту переговорного процесу щодо завершення війни в Україні, який розпочнеться двосторонніми перемовинами між США і росією.
Однак це не остаточна і головна місія країни.
Неназвани саудівський високопосадовець сказав, що вони робитимуть більше, ніж просто прийматимуть гостей, і візьмуть на себе посередницьку роль. Команду Саудівської Аравії очолить радник з національної безпеки країни.
Наразі Україну не запросили на переговори у Саудівську Аравію, але спецпредставник США з питань рф і України Кіт Келлог прибуде в Київ цього тижня.
Президент США Трамп заявив, що Україна буде частиною переговорів.
До складу американської делегації на зустріч прибудуть державний секретар Марко Рубіо, радник президента США з національної безпеки Майкл Волц і спеціальний посланець із Близького Сходу Стів Віткофф.
Ми повідомляли, що у вівторок делегації США і росії зустрінуться в Саудівській Аравії.
Проте держсекретар США прибув до Саудівської Аравії на переговори з кремлем.