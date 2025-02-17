Делегації США і росії зустрінуться в Саудівській Аравії у вівторок – ЗМІ

На обговоренні, ймовірно, будуть присутні Рубіо і Лавров.

Зустріч високопосадовців США і рф для обговорення можливої угоди про припинення війни в Україні відбудеться у вівторок, 18 лютого, в Саудівській Аравії.

Про це пише видання Axios, посилаючись на джерела.

"Ця зустріч стане ще одним значним кроком у поліпшенні відносин між США і росією після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і правителем рф Володимиром путіним", - пишуть журналісти.

Анонсована зустріч викликає "занепокоєння і розчарування в українського уряду", який стурбована перемовинами "за спиною Києва".

В матеріалі нпаисано, що до складу американської делегації увійдуть держсекретар Марко Рубіо, радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Уолтц і посол на Близькому Сході Стів Віткофф.

За повідомленнями джерела видання, з боку кремля, ймовірно, буде присутній міністр закордонних справ рф Сергій Лавров.

В п‘ятницю Трамп анонсував мирні перемовини у Саудівській Аравії наступного тижня.