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Делегації США і росії зустрінуться в Саудівській Аравії у вівторок – ЗМІ

17 лютого 2025, 10:11
Делегації США і росії зустрінуться в Саудівській Аравії у вівторок – ЗМІ
Фото: AP Photo / Kamran Jebreil
На обговоренні, ймовірно, будуть присутні Рубіо і Лавров.

Зустріч високопосадовців США і рф для обговорення можливої угоди про припинення війни в Україні відбудеться у вівторок, 18 лютого, в Саудівській Аравії.

Про це пише видання Axios, посилаючись на джерела. 

"Ця зустріч стане ще одним значним кроком у поліпшенні відносин між США і росією після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і правителем рф Володимиром путіним", - пишуть журналісти. 

Анонсована зустріч викликає "занепокоєння і розчарування в українського уряду", який стурбована перемовинами "за спиною Києва".

В матеріалі нпаисано, що до складу американської делегації увійдуть держсекретар Марко Рубіо, радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Уолтц і посол на Близькому Сході Стів Віткофф.

За повідомленнями джерела видання, з боку кремля, ймовірно, буде присутній міністр закордонних справ рф Сергій Лавров.

В п‘ятницю Трамп анонсував мирні перемовини у Саудівській Аравії наступного тижня.

 

переговоривійна в Україні

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