Держсекретар США прибув до Саудівської Аравії на переговори з росією

Він прилетів із радником президента США з національної безпеки і спецпосланцем з питань Близького Сходу.

В понеділок, 17 лютого, американський державний секретар Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії, де мають відбутись переговори між США і рф щодо врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Рубіо разом з радником президента США з національної безпеки Майком Волцом і спецпосланцем з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом входять до складу американської делегації.

Перемовини в Саудівській Аравії стануть одними з перших за багато років особистих зустрічей на високому рівні між російськими та американськими офіційними особами і мають передувати зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і президентом рф владимиром путіним.

Нагадаємо, що в п‘ятницю Трамп анонсував мирні перемовини у Саудівській Аравії наступного тижня.