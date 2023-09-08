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Cенат США закликав надати Києву $24 млрд

08 вересня 2023, 09:05
Cенат США закликав надати Києву $24 млрд
Будинок Конгресу США (Капітолій). Фото: Cliffords Photography
Американські сенатори від обох партій закликають схвалити найближчим часом виділення додаткових $24 млрд допомоги Україні.

Запит Білий дім раніше направив до Конгресу. 

Про це повідомляє Голос Америки

Мова йде про додаткові $24 млрд на військову, економічну і гуманітарну підтримку для України, яка бореться проти росії.

"Необхідно показати російському диктатору володимиру путіну та "силам автократії, що США непорушно підтримують Україну" - заявив лідер демократів в американському Сенаті Чак Шумер.

Він додав, що зараз переломний момент і найгірше, що ми можемо зробити в цей час для нашої національної безпеки та демократичних цінностей, це послабити чи вагатися з нашою підтримкою.

"Наразі дуже важливо показати громадянам України, що ми з ними надовго", - сказав сенатор-демократ Кріс Мерфі.

За його словами, українці демонструють великий прогрес зараз. Минулий тиждень був справді позитивним з точки зору прориву російських ліній оборони. Я впевнений, що міністр зараз отримає оновлену інформацію про те, що потрібно Україні. І я сподіваюся, що він повідомить їх, що чинна адміністрація зробить усе для того, щоб виділити Україні додаткове фінансування.

В свою чергу, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл також виступив із заявою на підтримку України.

Крім того, представник Республіканської партії у Сенаті Мітт Ромні висловив думку, що американській стороні важливо комунікувати з народом України, і нагадувати їм, що "ми повністю підтримуємо їхні зусилля у боротьбі за свободу та суверенітет". Водночас у Палаті представників ідея виділення додаткового фінансування Україні знайшла дещо меншу підтримку. 

Нагадаємо, що вчора США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні на $600 млн.
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