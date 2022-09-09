Чарльз ІІІ провів першу аудієнцію в статусі британського короля

Король Великої Британії Чарльз ІІІ провів у п’ятницю, 9 вересня, першу аудієнцію у Букінгемському палаці у Лондоні.

Про це повідомляє The Sun.

Після обіду на аудієнцію до Його Величності прибула прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс.

Зазначається, що король Чарльз ІІІ зустрівся з новою главою уряду лише через кілька днів після того, як вона була приведена до присяги його вже покійною матір’ю королевою Єлизаветою ІІ в Балморалі (Шотландія) у вівторок.

Відтепер новий монарх і прем’єр обговорюватимуть державні питання щовівторка увечері під час аудієнції в Букінгемському палаці.

Очікується, що сьогодні близько о 20 години за київським часом британський король Чарльз ІІІ виступить з першою промовою.