CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКороль Великої Британії Чарльз ІІІ провів у п’ятницю, 9 вересня, першу аудієнцію у Букінгемському палаці у Лондоні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чарльз ІІІ провів першу аудієнцію в статусі британського короля
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє The Sun.
Після обіду на аудієнцію до Його Величності прибула прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс.
Зазначається, що король Чарльз ІІІ зустрівся з новою главою уряду лише через кілька днів після того, як вона була приведена до присяги його вже покійною матір’ю королевою Єлизаветою ІІ в Балморалі (Шотландія) у вівторок.
Відтепер новий монарх і прем’єр обговорюватимуть державні питання щовівторка увечері під час аудієнції в Букінгемському палаці.
Очікується, що сьогодні близько о 20 години за київським часом британський король Чарльз ІІІ виступить з першою промовою.
Нагадаємо, що вчора королева Великої Британії Єлизавета II померла на 96-му році життя. Престол перейшов її старшому синові Чарльзу.
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