Частина бойовиків "Вагнера" підійшла до литовського кордону – Науседа

За словами Науседи, загалом на території білорусі наразі перебуває близько чотирьох тисяч російських найманців.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив про присутність найманців групи "Вагнера" поблизу литовського кордону в Гродненській області білорусі.

Про це він сказав після зустрічі із польським прем'єром Матеушем Моравецьким біля Сувальського коридору 3 серпня, повідомляє LRT.

За словами Науседи, загалом на території білорусі наразі перебуває близько чотирьох тисяч російських найманців.

"Частина бійців "Вагнера" перебуває впритул до нашого кордону, зайнявши позиції у Гродненській області, а це означає, що таке розташування дуже зручне для здійснення провокацій як на польсько-білоруському, так і на литовсько-білоруському кордонах", – підкреслив він.

Науседа додав, що у зв’язку із цим вже були вжиті заходи, посилена охорона литовського кордону, підготовлені та оновлені плани прикриття кордону, включаючи підкріплення з боку армії.

Литва уважно стежить за ситуацією і готова протидіяти всім загрозам своїй безпеці, в тому числі і загрозі «Вагнера».

"У нас можуть бути різні погляди на наміри бойовиків "Вагнера" в білорусі, але абсолютно зрозуміло одне: і для путіна, і для лукашенка було б занадто великою спокусою не скористатися присутністю бойовиків "Вагнера" в їх безпосередньому сусідстві для можливих провокацій проти країн НАТО", – наголосив президент Литви.

Науседа додав, що серед можливих кроків розглядають закриття кордону з білоруссю, однак ця дія має бути скоординована між Польщею, Литвою і Латвією.

Він сказав, що провокації "вагнеравців" будуть розглядати частиною дій росії.

Раніше Науседа і Моравецький провели термінову зустріч біля Сувальського коридору, щоб обговорити провокації з боку білорусі.