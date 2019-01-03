Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Частина окупованого Криму залишилась без світла

Підприємство “Крименерго” повідомляло про часткове відключення світла в Керчі. Також частково не було світла в селищах Леніне і Калинівка Ленінського району, селах Червона Поляна і Внукове Чорноморського району, селі Кольцове Сакського району
У Криму 1 березня кілька населених пунктів залишилися без світла через погані погодні умови й аварії.
Частина окупованого Криму залишилась без світла Фото: iris-ibericus.livejournal.com

"Станом на 16-ту годину, підприємство “Крименерго” повідомляло про часткове відключення світла в Керчі. Також частково не було світла в селищах Леніне і Калинівка Ленінського району, селах Червона Поляна і Внукове Чорноморського району, селі Кольцове Сакського району. У цих населених пунктах немає світла через вітер". - повідомляє Крим.Реалії.

Без світла залишалися протягом дня й Армянськ, Красноперекопськ і частково Євпаторія, розповів диспетчер в євпаторійському “Крименерго”. Причиною стала аварія в мережах “Крименерго”.

По Армянську диспетчери повідомили, що в Криму була пошкоджена високовольтна лінія.

Як зазначає ЗМІ, ситуаційно-аналітичний центр Міненерго Росії не повідомляє про масове відключення світла в Криму.

Нагадаємо, що у прокуратурі АР Крим з червня 2014 року розглядають 1506 проваджень щодо окупації півострова, до суду направлено 144 обвинувальних акти, по 21 з них є обвинувальні вироки.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 03 2019 21:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.