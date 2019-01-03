Частина окупованого Криму залишилась без світла

Підприємство “Крименерго” повідомляло про часткове відключення світла в Керчі. Також частково не було світла в селищах Леніне і Калинівка Ленінського району, селах Червона Поляна і Внукове Чорноморського району, селі Кольцове Сакського району

У Криму 1 березня кілька населених пунктів залишилися без світла через погані погодні умови й аварії.

"Станом на 16-ту годину, підприємство “Крименерго” повідомляло про часткове відключення світла в Керчі. Також частково не було світла в селищах Леніне і Калинівка Ленінського району, селах Червона Поляна і Внукове Чорноморського району, селі Кольцове Сакського району. У цих населених пунктах немає світла через вітер". - повідомляє Крим.Реалії.

Без світла залишалися протягом дня й Армянськ, Красноперекопськ і частково Євпаторія, розповів диспетчер в євпаторійському “Крименерго”. Причиною стала аварія в мережах “Крименерго”.

По Армянську диспетчери повідомили, що в Криму була пошкоджена високовольтна лінія.

Як зазначає ЗМІ, ситуаційно-аналітичний центр Міненерго Росії не повідомляє про масове відключення світла в Криму.

Нагадаємо, що у прокуратурі АР Крим з червня 2014 року розглядають 1506 проваджень щодо окупації півострова, до суду направлено 144 обвинувальних акти, по 21 з них є обвинувальні вироки.