Прокуратура розслідує понад 1500 проваджень щодо окупації Криму
Крім того, близько 358 проваджень розслідують слідчі прокуратури, 85 обвинувальних актів - у судах, винесено сім вироків.
Прокуратура АРК встановила понад 19 тисяч осіб - співробітників правоохоронних органів, які працювали у держорганах на момент окупації.
"Ще є органи державної влади, люди, які очолювали Раду міністрів, райадміністрації, багато інших держустанов, яких необхідно встановити і персоналізувати, для того щоб розуміти, що насправді відбувалося під час окупації півострова", - заявив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов в інтерв'ю "ZN.UA".
Нагадаємо, "Верховний суд" в окупованому Криму відхилив апеляцію сторони захисту засуджених у "справі 26 лютого" Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі, залишивши "вирок" чинним.
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