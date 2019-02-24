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Прокуратура розслідує понад 1500 проваджень щодо окупації Криму

Прокуратура АРК встановила понад 19 тисяч осіб
У прокуратурі АР Крим з червня 2014 року розглядають 1506 проваджень щодо окупації півострова, до суду направлено 144 обвинувальних акти, по 21 з них є обвинувальні вироки.
Прокуратура розслідує понад 1500 проваджень щодо окупації Криму Фото: twitter.com/UKRinPRT

Крім того, близько 358 проваджень розслідують слідчі прокуратури, 85 обвинувальних актів - у судах, винесено сім вироків.

Прокуратура АРК встановила понад 19 тисяч осіб - співробітників правоохоронних органів, які працювали у держорганах на момент окупації.

"Ще є органи державної влади, люди, які очолювали Раду міністрів, райадміністрації, багато інших держустанов, яких необхідно встановити і персоналізувати, для того щоб розуміти, що насправді відбувалося під час окупації півострова", -  заявив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов в інтерв'ю "ZN.UA".

Нагадаємо, "Верховний суд" в окупованому Криму відхилив апеляцію сторони захисту засуджених у "справі 26 лютого" Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі, залишивши "вирок" чинним.

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24 02 2019 13:25
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