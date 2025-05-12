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Частину з €800 млрд оборонного плану Євросоюзу виділять на ЗСУ

12 травня 2025, 21:17
Частину з €800 млрд оборонного плану Євросоюзу виділять на ЗСУ
Вперше українська оборонна промисловість отримує рівне ставлення з європейською.

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс підтвердив, що частина коштів із плану ReArm Europe на 800 мільярдів євро спрямують на військову підтримку України. 

Про це він розповів в інтерв’ю порталу Європейська правда.

За словами єврокомісара, план складається з двох основних компонентів: 650 мільярдів євро - очікуване збільшення національних оборонних витрат країн-членів ЄС, а ще 150 мільярдів - позики, котрі можна буде спрямувати на закупівлю оборонної продукції.

"Позики в межах інструменту на 150 млрд євро можуть брати тільки держави-члени, але вони можуть використовувати ці кошти для спільних закупівель з Україною, зокрема закупівель в українському оборонпромі для потреб ЗСУ", - сказав Кубілюс.

Він додав, що українська оборонна промисловість вперше отримує рівне ставлення з європейською.

Він також додав, що кошти з блоку національних витрат у 650 мільярдів можуть частково бути спрямовані на закупівлю озброєння для України, проте таке рішення прийматимуть уряди країн-членів.

Також сьогодні Євросоюз виділяє ще €900 млн на зброю Україні.

 

ЗСУоборонаЄвросоюз

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