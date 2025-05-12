Євросоюз виділяє ще €900 млн на зброю Україні

Блок використовує всі наявні в розпорядженні інструменти, щоб максимально підтримати Україну.

В Брюсселі передадуть додаткові 900 млн євро на озброєння для України, а візьмуть кошти з непередбачених доходів від заморожених активів рф.

Про це заявив заступник генерального секретаря Зовнішньої служби ЄС Чарльз Фріс, інформує агенція Інтерфакс.

"Протягом наступних двох тижнів ми також витратимо додаткові 900 млн євро на закупівлю зброї та боєприпасів для України, і все це буде профінансовано за рахунок надприбутків від заморожених російських активів", - заявив Фріс.

Також він нагадав, що минулої п'ятниці високий представник ЄС Кая Калас оголосила, що ЄС інвестує 1 млрд євро в оборонну промисловість України.

"Минулого тижня у Львові було підписано контракти, і тепер гроші будуть інвестовані в передові технології української оборонної промисловості, наприклад, виробництво безпілотників та ракет. Таким чином, ЄС виділив загалом 3,3 млрд євро на підтримку України та її оборонної промисловості", - додав генсек.

Фріс зазначив, що буде започатковано нову робочу групу Україна-ЄС з питань співробітництва в оборонно-промисловому комплексі, "щоб сприяти пошуку конкретних рішень".

За його словами, ЄС використовує "всі наявні в розпорядженні інструменти, щоб максимально підтримати Україну та її інтеграцію в європейську оборонну, технологічну та промислову базу".

"Однак ми знаємо, що існують також перешкоди для інтеграції, які… створюють затримки у виробництві систем протиракетної оборони малої дальності та безпілотників, які вам потрібні. І ми знаємо, що компанії з обох сторін мають певні занепокоєння, чи то щодо доступу до фінансування, чи то щодо сертифікації вашої продукції", - підсумував Фріс.

Він додав, що саме над усуненням наявних перешкод і працюватиме нова робоча група.

Нагадаємо, що в кінці минулого тижня ЄС оголосив про намір надати €1,9 млрд на військову підтримку.