ChatGPT запрацював в Україні

Чат-бот від стартапу OpenAI тепер доступний в Україні, проте не працюватиме на тимчасово окупованих росією територіях.

Зранку ще були обмеження щодо використання ChatGPT в Україні , проте пізніше запрацював, про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

В своєму в Telegram-каналі.

"ChatGPT тепер доступний в Україні. Команда Мінцифри довго працювала над цим рішенням — офіційні листи, дзвінки та зустріч з керівництвом" – написав Федоров.

Україну виключили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих росією територіях, щоб її не використовували її для антиукраїнської пропаганди, заявив міністр цифрової трансформації.

Ми вже писали, що Google запускає свого конкурента ChatGPT для довірених тестувальників.