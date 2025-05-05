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Чехія навчатиме українців на F-16

05 травня 2025, 17:01
Чехія навчатиме українців на F-16
Defensie.nl
Також продовжується чеська артилерійська ініціатива.

Чехія проводитиме навчання українських пілотів на винищувачах двох типів на своїй території. 

В понеділок, 5 травня, про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Празі.

"Що стосується співробітництва у військовій області, ми готові поглибити наш вклад у навчання українських військових. Ми домовились, що разом з партнерами, з коаліцією охочих будемо займатися навчанням українських пілотів на F-16 та F-39. Це навчання буде проходити тут, на базах в Чеській республіці. Україна вчить пілотів винищувачів на чеських моделях, які постачаються в Україну успішно", - заявив Фіала.

Він додав, що продовжується і чеська артилерійська ініціатива.

"Нам вдається забезпечувати поставки так, як ми це запланували, і надалі будемо це продовжувати робити", - зазначив прем'єр. 

За його словами, з початку року Чехія поставила Україні півмільйона боєприпасів.

Нагадаємо, що Зеленський прибув до Чехії з офіційним візитом.

 

Чехіяпілоти

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