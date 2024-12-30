Чехія допоможе Словаччині в разі припинення Україною транзиту газу до ЄС

Зазначається, що Чехія готова допомагати Словаччині після того, як Україна припинить транзит російського газу.

У Міністерстві промисловості Чехії заявили про готовність надати Словаччині потужності для транзиту та зберігання газу.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Чехія готова допомагати Словаччині після того, як Україна припинить транзит російського газу.

Як пише Reuters, міністр промисловості Чехії Лукаш Влчек повідомив своєму словацькому колезі про готовність країни надати додаткові потужності як в цьому опалювальному сезоні, так і на довгостроковій основі.

За словами Влчека, альтернативні постачання газу в регіон стануть більш доступними після погодження Німеччини скасувати з 1 січня тариф на транзит газу для країн-транзитерів.

Угода про транзит російського газу між Газпромом і Нафтогазом територією України закінчується 1 січня 2025 року. Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Київ не буде її продовжувати.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відмова України від транзиту російського газу з 1 січня — це не просто політичний жест, а «вкрай затратне рішення», наслідки якого, на його думку, ляжуть на плечі Євросоюзу.

29 грудня Фіцо написав відкритого листа до глави Євроради Антоніу Кошти й президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн зі скаргами через відмову України продовжувати транзит російського газу у 2025 році.

Словацький прем'єр-міністр також пригрозив припинити постачання електроенергії в період дефіциту в енергосистемі України у відповідь на перекриття транзиту російського газу до ЄС.