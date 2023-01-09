Чехія готується передати Україні нові танки
Чеський прем'єр повідомив у твітері, що до України відправлять танки Т-72.
"На танку Т-72, який вирушить до України, я написав коротке послання хоробрим українським захисникам. Я вірю, що українці здобудуть перемогу у боротьбі з російським агресором", – написав він.
Фіала також додав, що Україні буде надано евакуаційну машину TREVA 30.
"Під час мого візиту до армійського арсеналу Excalibur у мене також була можливість охрестити нову евакуаційну машину TREVA 30, яка в майбутньому може допомогти і Україні", – повідомив глава чеського уряду.
Раніше повідомлялось, що Чехія зупиняє співробітництво із росією у сфері ядерних досліджень.