Матеріали:
Теми:

Чехія готується передати Україні нові танки

09 січня 2023, 20:32
Чехія готується передати Україні нові танки
Джерело: twitter.com/P_Fiala
Уряд Чехії готується передати Україні нову партію танків. Один із них підписав прем'єр-міністр країни Петр Фіала.

Чеський прем'єр повідомив у твітері, що до України відправлять танки Т-72.

"На танку Т-72, який вирушить до України, я написав коротке послання хоробрим українським захисникам. Я вірю, що українці здобудуть перемогу у боротьбі з російським агресором", – написав він.

Фіала також додав, що Україні буде надано евакуаційну машину TREVA 30.

"Під час мого візиту до армійського арсеналу Excalibur у мене також була можливість охрестити нову евакуаційну машину TREVA 30, яка в майбутньому може допомогти і Україні", – повідомив глава чеського уряду.

Раніше повідомлялось, що Чехія зупиняє співробітництво із росією у сфері ядерних досліджень.

Чехіядопомогатанки

Останні матеріали

Моравецький проти ОУН. Але Степан Бандера не заважатиме Україні та Польщі будувати нову Європу
Політика
Моравецький проти ОУН. Але Степан Бандера не заважатиме Україні та Польщі будувати нову Європу
Дмитро Редько – 09 січня 2023, 15:58
Важка артилерія. Кондоліза Райс і Роберт Ґейтс закликали пришвидшити допомогу Україні – The Washington Post
Важка артилерія. Кондоліза Райс і Роберт Ґейтс закликали пришвидшити допомогу Україні – The Washington Post
Переклад iPress – 09 січня 2023, 13:34
Гра чисел. 2023 рік може стати вирішальним для України – Ендрю А. Міхта
Гра чисел. 2023 рік може стати вирішальним для України – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 09 січня 2023, 11:05
Ґрунт почав промерзати. Детально про поточну ситуацію на Донецькому напрямі та переозброєння ЗСУ – Том Купер
Політика
Ґрунт почав промерзати. Детально про поточну ситуацію на Донецькому напрямі та переозброєння ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 08 січня 2023, 14:39
Про переваги
Технології
Про переваги "Бредлі". Як Україна може використати ці бойові машини, які вона отримує від США – американські військові експерти
Переклад iPress – 06 січня 2023, 15:28
Бредлі, AMX10RC, Marder. Які
Бредлі, AMX10RC, Marder. Які "нетанки" отримає Україна від США, Франції та Німеччини – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 06 січня 2023, 11:38
Підсумки минулого року війни. Не політики, генерали чи Захід, а прості українці дали відсіч росії – Том Купер
Підсумки минулого року війни. Не політики, генерали чи Захід, а прості українці дали відсіч росії – Том Купер
Переклад iPress – 05 січня 2023, 17:26
У Румунії американські війська тренуються недалеко від російської війни. Це – сигнал для москви – New York Times
Політика
У Румунії американські війська тренуються недалеко від російської війни. Це – сигнал для москви – New York Times
Переклад iPress – 05 січня 2023, 14:31
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється