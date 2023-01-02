Чехія зупиняє співробітництво із росією у сфері ядерних досліджень. Процес відмови від співпраці з російським Об'єднаним інститутом ядерних досліджень запустили у квітні, після повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Czech Radio.

"Збереження членства могло бути витлумачене росією як продовження наукового співробітництва у стратегічній галузі та побічно, як ігнорування того факту, що рф робить безпрецедентні порушення міжнародного правопорядку та прав людини", — наголошується в ухвалі.

На думку Міністерства освіти Чехії, користь від співпраці була незаперечною, але припинення членства в організації не стане суттєвим обмеженням для чеських досліджень.

Раніше повідомлялось, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що у разі якщо росії загрожуватимепоразка у війні вона може піти на застосування тактичної ядерної зброї.