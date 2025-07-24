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Чехія хоче закупити танки Leopard 2 на $2,5 млрд

24 липня 2025, 18:09
Чехія хоче закупити танки Leopard 2 на $2,5 млрд
Фото: dw.com
Для фінансування цієї покупки уряд планує отримати кредит.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна зацікавлена в отриманні від Європейського Союзу кредиту в розмірі близько $2,5 млрд на придбання німецьких танків Leopard. 

Про це передає радіо Prague International.

Чехія може отримати кредит через фінансовий інструмент SAFE, який дозволяє фінансувати військову техніку. 

За словами прем'єр-міністра, уряд повинен прийняти рішення з цього питання до 29 листопада цього року. Німецька компанія Rheinmetall буде обслуговувати танки Leopard 2A4 протягом семи років. Міністерство оборони планує підписати з компанією семирічний контракт влітку, сума якого складе до 6,16 млрд чеських крон без ПДВ. 

Проте ця сума може бути використана не в повному обсязі, залежно від фактичних потреб армії, повідомило Міністерство оборони. 

 
ЧехіяLeopard 2

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