Чехія хоче закупити танки Leopard 2 на $2,5 млрд

Для фінансування цієї покупки уряд планує отримати кредит.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна зацікавлена в отриманні від Європейського Союзу кредиту в розмірі близько $2,5 млрд на придбання німецьких танків Leopard.

Про це передає радіо Prague International.

Чехія може отримати кредит через фінансовий інструмент SAFE, який дозволяє фінансувати військову техніку.

За словами прем'єр-міністра, уряд повинен прийняти рішення з цього питання до 29 листопада цього року. Німецька компанія Rheinmetall буде обслуговувати танки Leopard 2A4 протягом семи років. Міністерство оборони планує підписати з компанією семирічний контракт влітку, сума якого складе до 6,16 млрд чеських крон без ПДВ.

Проте ця сума може бути використана не в повному обсязі, залежно від фактичних потреб армії, повідомило Міністерство оборони.