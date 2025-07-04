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У Німеччині розглядають закупівлю тисячі танків та броньованих машин на €25 млрд

04 липня 2025, 16:21
У Німеччині розглядають закупівлю тисячі танків та броньованих машин на €25 млрд
Рішення про замовлення будуть остаточно затверджені найближчими місяцями.

Міністерство оборони ФРН розглядає можливість придбання до 2 500 броньованих бойових машин та до 1000 танків у рамках спільних європейських зусиль зі створення нових бригад НАТО для стримування рф.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

НАТО звернулося до Берліну з проханням долучити до НАТО до семи бойових бригад упродовж наступного десятиліття.

За словами джерел, бойові машини та танки, якщо їхня закупівля буде схвалена, - для цих нових сил.

Збільшення військ відображає зростаючу стурбованість союзників щодо посилення ворожості з боку рф після повномасштабного вторгнення москви в Україну.

Закупівля техніки, яка розглядається міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом та вищими генералами Бундесверу, включатиме до 1000 танків Leopard 2 та до 2500 броньованих бойових машин GTK Boxer.

Танки виробляються компаніями KDNS та Rheinmetall, а бойові машини – ARTEC, спільним підприємством KDNS та Rheinmetall.

Загальна вартість замовлення сягатиме 25 млрд євро. Ймовірно, рішення про замовлення будуть остаточно затверджені найближчими місяцями, а законодавці можуть дати зелене світло до кінця року.

Ми також писали, що Німеччина планує ввести добровільну 6-ти місячну військову службу.

 

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