У Німеччині розглядають закупівлю тисячі танків та броньованих машин на €25 млрд
Міністерство оборони ФРН розглядає можливість придбання до 2 500 броньованих бойових машин та до 1000 танків у рамках спільних європейських зусиль зі створення нових бригад НАТО для стримування рф.
Про це повідомляє агенція Bloomberg.
НАТО звернулося до Берліну з проханням долучити до НАТО до семи бойових бригад упродовж наступного десятиліття.
За словами джерел, бойові машини та танки, якщо їхня закупівля буде схвалена, - для цих нових сил.
Збільшення військ відображає зростаючу стурбованість союзників щодо посилення ворожості з боку рф після повномасштабного вторгнення москви в Україну.
Закупівля техніки, яка розглядається міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом та вищими генералами Бундесверу, включатиме до 1000 танків Leopard 2 та до 2500 броньованих бойових машин GTK Boxer.
Танки виробляються компаніями KDNS та Rheinmetall, а бойові машини – ARTEC, спільним підприємством KDNS та Rheinmetall.
Загальна вартість замовлення сягатиме 25 млрд євро. Ймовірно, рішення про замовлення будуть остаточно затверджені найближчими місяцями, а законодавці можуть дати зелене світло до кінця року.
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