Німеччина планує ввести добровільну 6-ти місячну військову службу

Програма допоможе подвоїти кількість навчених резервістів.

Уряд ФРН планує запровадити добровільну шестимісячну військову службу.

Про це інформує агентство Reuters.

Співрозмовники розказали виданню, що добровольців на шестимісячну військову службу будуть набирати для навчання простим завданням, таким як охорона.

Також за їхніми словами, якщо кількість охочих буде занадто низькою, може бути розглянуто питання про введення призову для набору більшої кількості людей.

Журналісти додають, що Німеччина має надию, що добровільна шестимісячна програма допоможе подвоїти кількість навчених резервістів з нинішнього рівня близько 100 тисяч і що деякі з добровольців продовжать кар'єру в діючій армії.

Німці матимуть можливість продовжити навчання в сфері внутрішньої безпеки, щоб отримати водійські права на вантажівки або пройти підготовку танкіста.

Також планується побудувати нові імпровізовані казарми, щоб новобранці могли проходити навчання ближче до дому.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус хоче, аби закон був прийнятий до кінця наступного місяця, а перші новобранці почали навчання з травня 2026 року.

Навесні ми писали, що Лондон прагне зібрати для України європейський контингент у 64 000 військовослужбовців.