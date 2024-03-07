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ПОЛІТИКА

Чехія і Словаччина посварилися через ставлення до росії та України

07 березня 2024, 08:52
Чехія і Словаччина посварилися через ставлення до росії та України
Фото: picture-alliance / dpa
Політика країн щодо росії та України зараз майже діаметрально протилежна.

Чехія скасувала чергове спільне зі Словаччиною засідання кабінетів міністрів двох країн. Причиною такого рішення стали розбіжності між цими країнами стосовно ставлення до росії, України та війни між ними.

Про це повідомляє "російська служба ВВС".

BBC зазначає, що такі засідання раніше проводилися регулярно, і це скасування дуже незвичне для двох країн із надзвичайно тісними взаєминами, країн, які ще недавно були єдиною державою.

Конфлікт виник після того, як словацький міністр закордонних справ Юрай Бланар зустрівся на полях дипломатичного саміту в Анталії з головою російського МЗС Сергієм Лавровим.

Чехія жорстко розкритикувала свого сусіда за ці переговори, на що словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина є суверенною країною, яка проводить суверенну зовнішню політику, взаємодіючи «з усіма чотирма кутами земної кулі».

Політика Чехії та Словаччини щодо росії та підтримки України зараз майже діаметрально протилежна, зазначає ВВС.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо нещодавно знову заявляв про свої симпатії до росії і стверджував, що путіна "необґрунтовано демонізували" і що війна почалася 2014 року через "буйства українських неонацистів". На його думку, воєнного розв'язання цього конфлікту не існує і потрібно шукати шляхів мирного врегулювання ситуації.

Для Чехії мирне врегулювання в Україні – це повне виведення російських військ із її території. Прага виступає ініціатором термінової закупівлі 800 тисяч снарядів для України з джерел за межами Євросоюзу та постійно закликає до того, щоб забезпечити Україну усією необхідною їй зброєю. Чехія була першою країною, яка ще до Великої Британії та Польщі поставила Україні танки.

Раніше повідомлялось, що союзники України підготували майже все фінансування, необхідне для чеської ініціативи щодо закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів.

ЧехіяСловаччинарф тероризмвійна в Україні

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