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ПОЛІТИКА

Чехія знайшла джерела близько 800 тисяч боєприпасів. Україна може їх отримати найближчим часом – Павел

17 лютого 2024, 19:22
Чехія знайшла джерела близько 800 тисяч боєприпасів. Україна може їх отримати найближчим часом – Павел
Ці снаряди можуть потрапити в Україну за лічені тижні.

Чехія знайшла для України 800 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 та 122 міліметрів. Найближчими тижнями вони можуть відправитися до української армії.

Про це на Мюнхенській конференції з безпеки заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє iRozhlas.

На панельній дискусії за участі керівників 5 держав-членів ЄС Павел заявив, що Чехія досягла успіху в пошуку військового обладнання по всьому світу, зокрема знайшла джерело тисяч снарядів для української армії.

"Ми знайшли півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 000 одиниць боєприпасів калібру 122 міліметри", - сказав він.

Павел додав, що ці снаряди можуть потрапити в Україну за лічені тижні, якщо Чехія зможе заручитися фінансуванням з партнерами в США, Німеччині, Швеції та інших країнах.

Нагадаємо, на початку травня 2023 року Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів до березня 2024 року. Наразі відомо, що країни ЄС не змогли виконати план повністю.

Чехіябоєприпаси

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