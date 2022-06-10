Чехія надасть Україні важке озброєння в рамках нового пакету військової допомоги
Чеський уряд схвалив поставки в Україну важкого озброєння в рамках нового пакету військової допомоги.
Про це на пресконференції заявила міністр оборони країни Яна Чернохова, повідомляють чеські ЗМІ.
За її словами, експорт військової техніки з Чехії в Україну цього року досяг 47 мільярдів крон. Вона додала, що чеська держава наразі надала Україні допомогу на 4,2 мільярда доларів.
Більш детальної інформації про поставки важкого обладнання міністр не повідомляла з міркувань безпеки. Чернохова зазначила, що це важка техніка, короткоствольна і довгоствольна зброя або боєприпаси. Міністр додала, що Україна також не хоче, щоб перелік обладнання, що поставляється, було оприлюднено.
Раніше іPress повідомляв, що у Чехії заявили про необхідність створення міжнародного трибуналу для розслідування військових злочинів російських окупантів в Ізюмі Харківської області.
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