Чехія надасть Україні важке озброєння в рамках нового пакету військової допомоги

Міністр оборони Яна Чернохова зазначила, що Україна не хоче, щоб детальний перелік обладнання було оприлюднено

Чеський уряд схвалив поставки в Україну важкого озброєння в рамках нового пакету військової допомоги.

Про це на пресконференції заявила міністр оборони країни Яна Чернохова, повідомляють чеські ЗМІ.

За її словами, експорт військової техніки з Чехії в Україну цього року досяг 47 мільярдів крон. Вона додала, що чеська держава наразі надала Україні допомогу на 4,2 мільярда доларів.

Більш детальної інформації про поставки важкого обладнання міністр не повідомляла з міркувань безпеки. Чернохова зазначила, що це важка техніка, короткоствольна і довгоствольна зброя або боєприпаси. Міністр додала, що Україна також не хоче, щоб перелік обладнання, що поставляється, було оприлюднено.

Вона зазначила, що поточна ситуація може допомогти повернути оборонну промисловість Чехії на ті позиції, які були у збройових компаній в 20-х і 30-х роках минулого століття. Чернохова подякувала чеським збройовим компаніям за оперативне забезпечення країни військовими матеріалами та збільшення виробництва після вторгнення росії в Україну.

Раніше іPress повідомляв, що у Чехії заявили про необхідність створення міжнародного трибуналу для розслідування військових злочинів російських окупантів в Ізюмі Харківської області.