НОВИНИУ Чехії заявили про необхідність створення міжнародного трибуналу для розслідування військових злочинів російських окупантів в Ізюмі Харківської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чехія закликає створити трибунал щодо Ізюму
Фото: ukrinform.ua
Про це глава МЗС Чехії Ян Липавський написав у Twitter.
За словами міністра, злочини стосовно мирного населення Ізюма, які чинили російські солдати, "є немислимими та огидними".
"Ми не повинні залишати це без уваги. Ми виступаємо за покарання всіх військових злочинців. Я закликаю до якнайшвидшого створення спеціального міжнародного трибуналу, який переслідуватиме злочин агресії", - наголосив міністр.
Раніше повідомлялось, що ООН направить делегацію в звільнений Ізюм.
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18 09 2022 10:55 МЕДІА
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