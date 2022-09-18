Чехія закликає створити трибунал щодо Ізюму

У Чехії заявили про необхідність створення міжнародного трибуналу для розслідування військових злочинів російських окупантів в Ізюмі Харківської області.

Про це глава МЗС Чехії Ян Липавський написав у Twitter.

За словами міністра, злочини стосовно мирного населення Ізюма, які чинили російські солдати, "є немислимими та огидними".

"Ми не повинні залишати це без уваги. Ми виступаємо за покарання всіх військових злочинців. Я закликаю до якнайшвидшого створення спеціального міжнародного трибуналу, який переслідуватиме злочин агресії", - наголосив міністр.

Раніше повідомлялось, що ООН направить делегацію в звільнений Ізюм.