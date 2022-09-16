НОВИНИГрупа Управління ООН зі спостереження за дотриманням прав людини вирушить до Ізюму Харківської області та його околиці якнайшвидше.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ООН направить делегацію в звільнений Ізюм - ЗМІ
Фото: gettyimages.com
Про це повідомило джерело в ООН, повідомляє CNN .
За словами джерела, за цим може бути група з розслідування військових злочинів. Нині їх конкретне призначення залишається незрозумілим.
Раніше в Міноборони України після звільнення міста повідомили, що руйнування, які завдали окупанти в Ізюмі, можна порівняти за масштабами з руйнуваннями в кількох Бородянках, а за кількістю жертв - мінімум з двома Бучами Київської області.
Нагадаємо, Президент Зеленський в Ізюмі заявив, що Україна обов'язково повернеться в Крим, у нас є плани.
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