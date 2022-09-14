Зеленський: Україна обов'язково повернеться в Крим, у нас є плани
Президент Володимир Зеленський звернувся до жителів Криму і пообіцяв, що Україна повернеться на окупований півострів.
Про це український президент заявив сьогодні під час робочої поїздки у деокупований Ізюм.
Зеленський зазначив, що Україна повинна посилати сигнали своїм людям, які зараз перебувають в окупації.
"І мій сигнал людям в Криму: ми знаємо, що це наші люди, і це жахлива трагедія, що вони в окупації більше восьми років. Ми туди повернемося. Я не знаю, коли саме. Але у нас є плани, і ми повернемося туди, тому що це наша земля і наші люди", - сказав глава держави.
Також, за словами Зеленського, жителі тимчасово окупованого Криму всі ці роки перебувають під тиском пропаганди РФ, але коли Україна повернеться на півострів, кримчани побачать брехню російського телебачення і пропаганди.
"Тому що ми знаємо, що правда на нашому боці", - наголосив він.
Раніше Представництво Президента України в АР Крим надало рекомендації , як діяти під час деокупації півострова.
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