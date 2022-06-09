Як діяти під час деокупації Криму - рекомендації представництва Президента

Головне - мати план та зберігати спокій

Представництво Президента України в АР Крим у Twitter зробила низку твітів, де повідомила як діяти під час деокупації та можливих бойових дій на території Криму.

"Усі роки окупації Росія перетворювала Крим на суцільну військову базу й абсолютно нехтувала безпекою цивільного населення. Громадян України, які живуть в АР Крим просять потурбуватися про базові заходи безпеки", - йдеться у повідомленні.

"Територія Криму буде деокупована, тож важливо підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій, дотримуватися правил безпеки та допомагати ЗСУ", - зазначили в представництві.

Як діяти під час деокупації та можливих бойових дій:

1. Майте план дій і зберігайте спокій, принаймні намагайтеся – паніка губить, а не рятує.

2. Якщо ви живете в районі розміщення постійних або мобільних військових об’єктів окупанта – слід виїхати якомога швидше подалі від них. Евакуюватися потрібно не під час, а ДО початку бойових дій.

3. Просимо не користуватися «евакуаційними маршрутами» окупантів, аби не стати заручниками рф у війні проти України чи щитом для ворожої армії.

4. Враховуйте можливість виникнення заторів на виїзді з населеного пункту. Радимо пересуватися в межах Кримського півострова до більш безпечних на час ведення бойових дій районів. Місцевість біля незаконно зведеного “кримського мосту” НЕ є безпечною.

5. У разі евакуації з населеного пункту пов’яжіть на транспортний засіб з усіх боків білу тканину, напишіть на задньому та бокових вікнах яскравими літерами слово “ЛЮДИ” (якщо везете дітей - «ДІТИ»).

6. Війська країни-окупанта при відході можуть чинити воєнні злочини, весь світ у цьому переконався – тож у разі бойових дій у вашому місті залишайтеся, будь ласка, в укриттях.

7. За інформацією Представництва, багато бомбосховищ окупованого півострова не облаштовані, закриті чи просто завалені сміттям. Не довіряйте брехливим заявам окупаційних адміністрацій – самостійно потурбуйтеся про свою безпеку. Заздалегідь підготуйте укриття зі спальними місцями, на вхідні двері яскравою фарбою нанесіть слово “ЛЮДИ”.

Не ховайтеся у звичайних підвалах і приміщеннях, які не обладнані як укриття:

Під укриття підійдуть цокольні та підвальні приміщення будинків, підземні паркінги, підземні переходи. Найбезпечніші з них ті, які мають декілька виходів (один із них за межами будівлі).

Сховище — це герметична споруда для тривалого перебування людей у випадку надзвичайної ситуації. Щоб знайти сховище, шукайте позначки «Укриття» чи «Об’єкт цивільного захисту». Якщо немає – вимагайте від окупаційних адміністрацій обладнання сховищ.

8. Якщо у вас є домашні улюбленці, підготуйте для них переноску, намордник і повідець, корм і воду на кілька днів, улюблену іграшку. Потурбуйтеся про них, не залишайте напризволяще в зачиненому будинку.

9. Заздалегідь повідомте рідних і близьких про місцезнаходження укриття, в якому плануєте перебувати у разі бойових дій у вашому місті.

10. Тримайте телефон зарядженим, але будьте готові, що окупанти можуть вимкнути зв’язок. Узгодьте з близькими можливі альтернативні засоби комунікації та місце зустрічі/перебування тощо.

11. Ознайомтеся з порядком надання першої медичної допомоги, ви маєте бути підготовлені.

12. На документах або окремому папері зазначте групу крові та можливі алергічні реакції на окремі медичні препарати, наявні у вас хвороби (цукровий діабет тощо).

Також запишіть необхідні адреси та контакти близьких.

13. Підготуйте екстрену валізу:

- віднайдіть оригінали та копії ваших УКРАЇНСЬКИХ документів (якщо маєте дітей – їхні теж)

- гроші (зніміть готівку заздалегідь) або банківські картки міжнародних систем Mastercard/Visa

- аптечку: запас необхідних вам ліків щонайменше на тиждень з описом способу застосування та дози тощо.

- запаси їжі та води із розрахунком щонайменше на тиждень (якщо можливо – на кількох осіб). Краще візьміть те, що можна їсти без попередньої обробки й не займе багато місця, висококалорійні продукти довгого зберігання.

- ліхтарик, заряджений Powerbank, радіоприймач, сигнальні пристрої, компас, годинник

- компактний набір інструментів («мультитул»), виделка, ложка, ніж, пакети для сміття, блокнот, олівець, нитки, голки, сірники, запальнички.

На випадок відключення зв’язку майте паперову карту місцевості або офлайн-мапу (завантажуйте Google maps, а не 2Gis – це російська програма).

14. Коли перебуваєте в укритті, діліться своїми запасами з тими, хто цього потребує. Після закінчення бойових дій українська влада забезпечить цивільне населення необхідною гуманітарною допомогою.

15. Якщо маєте автівку чи інший транспортний засіб, заправте повний бак і майте в запасі додаткову каністру пального.

16. Під час обстрілів і боїв у жодному разі не підходьте до вікон. Якщо не встигли сховатися в укриття – застосуйте правило двох стін: ховайтеся в передпокої, коридорі чи тамбурі.

17. Під час вуличних боїв не залишайте укриття, уникайте будь-яких контактів з окупантами.

18. Не торкайтеся трупів російських солдатів, а також будь-яких предметів, які блокують дороги. Не забувайте: при відступі окупанти мінують усю територію, навіть тіла власних солдатів.

19. У жодному разі не беріть до рук зброю та не вдягайте камуфляж чи одяг у цих кольорах, якщо ви цивільна особа – так ви ризикуєте стати мішенню та/чи втратити статус захищеної цивільної особи, згідно з міжнародним гуманітарним правом.

"Для окупантів і росіян, які незаконно приїхали на територію окупованого українського Криму, теж маємо рекомендацію, дуже коротку: якнайшвидше залишити нашу територію вже зараз", — додали в представництві.